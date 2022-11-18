В Чикаго сотрудница McDonald's прямо в ресторане кастетом избила 15-летнего подростка
Полиция Чикаго расследует жестокое нападение в ресторане McDonald's. Сотрудница с кастетом на руках напала на 15-летнего подростка. Мальчика госпитализировали.
Инцидент произошел во вторник, 15 ноября в ресторане McDonald's в ближнем Вест-Сайде в Чикаго.
Полиция сообщила, что сотрудница подошла к 15-летнему мальчику и начала его бить. Офицеры сообщили, что у женщины на руках были кастеты.
Телеканал ABC 7 опубликовал видео инцидента в ресторане, предоставленное ему очевидцем. На видео видно, как женщина, которая, по данным телеканала, в это время не работала, подходит к подростку и начинает бить его по лицу и голове. 15-летний юноша госпитализирован с травмами.
McDonald's опубликовал заявление после инцидента, в котором говорится: "Безопасность наших клиентов и сотрудников является нашим приоритетом номер один. Действия этой сотрудницы, которая посетила ресторан в качестве клиента в нерабочее время, неприемлемы. Она больше не является членом нашей организации".
Сообщается, что пока в связи с инцидентом никто не был арестован или обвинен.
Опубликовано: Николай Скира
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