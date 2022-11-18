Психолог Климченко осудила Гордон за то, что она дала новорожденному сыну имя Теодор

Звездный юрист Катя Гордон дала своему новорожденному необычное имя Теодор, вызвав негодование общественности. Осудила знаменитость детско-подростковый психолог Яна Климченко.

Детско-подростковый психолог Яна Климченко считает, что Катя Гордон, давшая своему новорожденному сыну имя Теодор, поступила опрометчиво.

Эксперт рассказала, что таким образом Гордон стремиться выделить своего ребенка и реализоваться за этот счет самой, словить "хайп".

Климченко предупредила, что такое поведение родителей может испортить жизнь детям, которых могут не принять в коллективе.

Таких ребят часто дразнят в школе, что может негативно сказаться на самооценке, а впоследствии привести к сложностям в самореализации, личной жизни.