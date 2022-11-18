Лисовец, друживший с покойной Жанной Фриске 20 лет, до сих пор чувствует ее присутствие рядом
2022-11-18 15:37
Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году от рака мозга. Ее друг стилист Влад Лисовец признался, что до сих пор чувствует присутствие своей приятельницы рядом с собой.
Недавно стилист Влад Лисовец отмечал свой день рождения. Он признался, что в этот день почувствовал присутствие своей покойной подруги Жанны Фриске, ушедшей из жизни в 2015 году.
Лисовец не знает, как это объяснить, но факт остается фактом. Его связывает с певицей 20-летняя дружба.
Стилист называет Жанну очень глубоким человеком.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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