ВСУ обстреляли из миномётов приграничное село в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что украинские бойцы обстреляли из миномётов приграничное село в Шебекинском городском округе.

В пятницу днём, 18 ноября 2022 года, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы Вооружённых сил Украины обстреляли из миномётов находящееся в непосредственной близости к российско-украинской границе село в Шебекинском городском округе.

Гладков уточнил, что в результате атаки со стороны Украины жертв и пострадавших среди мирного населения российского села нет, однако в двух частных домовладениях выбиты окна, а также повреждены линии электропередачи.