ВСУ обстреляли из миномётов приграничное село в Белгородской области
2022-11-18 15:42
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что украинские бойцы обстреляли из миномётов приграничное село в Шебекинском городском округе.
В пятницу днём, 18 ноября 2022 года, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы Вооружённых сил Украины обстреляли из миномётов находящееся в непосредственной близости к российско-украинской границе село в Шебекинском городском округе.
Гладков уточнил, что в результате атаки со стороны Украины жертв и пострадавших среди мирного населения российского села нет, однако в двух частных домовладениях выбиты окна, а также повреждены линии электропередачи.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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