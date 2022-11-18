Пономаренко, известный по программе Кривое зеркало, страдает от онкологии
2022-11-18 15:45
Юморист Александр Пономаренко, известный по участию в программе "Кривое зеркало", болен раком. Коллеги жалуются, что артист слабеет с каждым днем.
Один из братьев-близнецов популярного дуэта Пономаренко сражается с онкологией. Болезнь поразила Александра.
Александр и Валерий стали известны благодаря юмористической передаче «Кривое зеркало».
В настоящее время Валерий трудится один, или отменяет выступления. Александр не может работать сейчас, так как проходит лечение, надеясь победить смертельный недуг.
Новость о том, что брат страдает от онкологии в эфире шоу "Малахов" сообщил Валерий.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Пономаренко, известный по программе Кривое зеркало, страдает от онкологии
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