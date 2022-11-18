Россия и Китай переходят на оплату поставок энергоресурсов в национальных валютах
2022-11-18 15:48
Новак заявил, что Россия и Китай переходят на оплату энергоресурсов в национальной валюте.
18 ноября вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"сообщил, что Россия и Китай находятся в процессе перехода на расчетную систему за поставки энергоресурсов в национальной валюте в том числе за поставки оборудования из КНР.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин призвал переходить на расчеты в национальных валютах в торговле с Китаем и Монголией.
Опубликовано: Елена Калиновская
Лукашенко поддержал уход McDonald’s из Беларуси
Россия и Китай переходят на оплату поставок энергоресурсов в национальных валютах
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США
Пономаренко, известный по программе Кривое зеркало, страдает от онкологии
Американский ведущий призвал НАТО к войне с Украиной