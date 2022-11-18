Федорова сообщила, что намерена стать оперной певицей
2022-11-18 16:00
"Мисс Вселенная -2002" Оксана Федорова заявила, что намерена строить карьеру оперной певицы.
Известная модель и ведущая ТВ Оксана Федорова занялась карьерой оперной исполнительницы.
Звезда рассказала в эфире шоу «Откройте, Давид!», что ежедневно занимается классическим вокалом.
Федорова окончила факультет культуры МГУ и успешно прошла стажировку в столичной консерватории.
Оксана мечтает спеть в дуэте с такими оперными певцами, как Александр Сафина и Глеб Матвейчук.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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