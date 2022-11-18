Федорова сообщила, что намерена стать оперной певицей

"Мисс Вселенная -2002" Оксана Федорова заявила, что намерена строить карьеру оперной певицы.

Известная модель и ведущая ТВ Оксана Федорова занялась карьерой оперной исполнительницы.

Звезда рассказала в эфире шоу «Откройте, Давид!», что ежедневно занимается классическим вокалом.

Федорова окончила факультет культуры МГУ и успешно прошла стажировку в столичной консерватории.

Оксана мечтает спеть в дуэте с такими оперными певцами, как Александр Сафина и Глеб Матвейчук.