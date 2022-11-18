Логинов объяснил феномен популярности сериала Счастливы вместе
Исполнитель роли отца семейства Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", актер Виктор Логинов поделился секретом популярности проекта.
В интервью изданию "Слово и Дело" актер Виктор Логинов объяснил бешеную популярность сериала "Счастливы вместе" близостью сыгранного им персонажа Геннадия Букина народу.
У главного героя такие же проблемы, как и большинства его соотечественников. Работа, взаимоотношения в семье, самореализация - то, что близко каждому.
Транслировался многосерийный фильм с 2013 года и имел многомиллионную армию поклонников.
Известность картина подарила не только Виктору Логинову, но и его "экранным" жене - Наталье Бочкаревой, дочери - Дарье Сагаловой и сыну - Александру Якину.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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