Логинов объяснил феномен популярности сериала Счастливы вместе

Исполнитель роли отца семейства Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", актер Виктор Логинов поделился секретом популярности проекта.

В интервью изданию "Слово и Дело" актер Виктор Логинов объяснил бешеную популярность сериала "Счастливы вместе" близостью сыгранного им персонажа Геннадия Букина народу.

У главного героя такие же проблемы, как и большинства его соотечественников. Работа, взаимоотношения в семье, самореализация - то, что близко каждому.

Транслировался многосерийный фильм с 2013 года и имел многомиллионную армию поклонников.

Известность картина подарила не только Виктору Логинову, но и его "экранным" жене - Наталье Бочкаревой, дочери - Дарье Сагаловой и сыну - Александру Якину.