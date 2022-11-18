«Транснефть» опровергла информацию об атаке дрона ВСУ на нефтегавань под Новороссийском
2022-11-18 16:09
В компании «Транснефть» заявили, что информация о нападении морского беспилотника на нефтегавань под Новороссийском не соответствует действительности.
18 ноября официальный представитель российской нефтепроводной компании «Транснефть» Игорь Демин в пресс-релизе заявил, что никакой атаки надводного беспилотника Вооружённых сил Украины на нефтегавань «Шесхарис» под Новороссийском не было.
Демин также подчеркнул факт того, что никаких повреждений на территории перевалочного комплекса «Шесхарис» специалистами не обнаружено, гавань продолжает осуществлять транспортировку нефти месторождений Западной Сибири, Азербайджана, Казахстана.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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