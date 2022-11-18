Жена Жигунова Ворожбит заявила, что презирает женщин, которые появляются перед мужем без макияжа и в халате

Супруга известного актера Сергея Жигунова, журналистка Виктория Ворожбит не понимает жен, которые не прихорашиваются дома для своего мужа.

Жена актера Сергея Жигунова, журналистка Виктория Ворожбит не понимает женщин, которые плохо выглядят дома при муже.

Ворожбит убеждена, что недопустимо показываться на глаза своего мужчины без макияжа и в халате.

Виктория не понимает, почему представительницы слабого пола могут часами наряжаться для того, чтобы выйти в свет, а перед близким человеком носят, что не жалко.