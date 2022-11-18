Собчак принесла извинения главе Росстеха Чемизову за своих коллег Суханова, Романовского и Бигаева, которые вымогали у него деньги

Ксения Собчак в своем Телеграм-канале принесла извинения главе "Росстеха" Сергею Чемизову за своих коллег, которые вымогали у него деньги. Журналистка сожалеет, что действия ее сотрудников нанесли Чемизову вред.

Ксения Собчак написала в своем Телеграм-канале, что ее сотрудники (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев) проходят подозревамыми по делу о вымогательстве, но действия их политического контекста не имеют.

Ксения отметила, что все они сожалеют о произошедшем. Журналистка надеется, что полиция и суд проявят к ним сочувствие и снисхождение.

Знаменитость заявила, что искренне сожалеет о вреде, который ее сотрудники нанесли Чемезову Сергею Викторовичу и принесла ему свои извинения.