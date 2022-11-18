Атака дрона ВСУ в Новороссийске на нефтегавань не подтвердилась

«Транснефть» опровергла атаку дрона ВСУ на нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске.

18 ноября вечером официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил ТАСС, что информация о нападении морского беспилотника ВСУ на нефтегавань в Новороссийске не соответствует действительности, никаких повреждений там нет.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об атаке дрона ВСУ на нефтегавань "Шесхарис" в ночь на 18 ноября.

Сообщается, что "Шесхарис"-это один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России, он эксплуатируется с 1964 года и используется для приема, хранения и отгрузки нефти нефтепродуктов на экспорт и поставок на заводы Краснодарского края.