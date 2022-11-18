Валуев угодил в больницу из-за проблем с ногой
2022-11-18 17:01
Депутат Госудумы РФ и бывший боксер в тяжелом весе Николай Валуев был госпитализирован в одну из московских больниц из-за проблем с ногой.
Депутат Госдумы Николай Валуев был госпитализирован в столице РФ, о чем информирует Телеграм-канал «112».
Боксер обратился за медицинской помощью 17 ноября, пожаловавшись на проблемы с ногой.
Врачи приняли решение госпитализировать Николая.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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