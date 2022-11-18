Валуев угодил в больницу из-за проблем с ногой

Депутат Госудумы РФ и бывший боксер в тяжелом весе Николай Валуев был госпитализирован в одну из московских больниц из-за проблем с ногой.

Депутат Госдумы Николай Валуев был госпитализирован в столице РФ, о чем информирует Телеграм-канал «112».

Боксер обратился за медицинской помощью 17 ноября, пожаловавшись на проблемы с ногой.

Врачи приняли решение госпитализировать Николая.