Бузова призналась в любви женатому юмористу Дорохову в эфире шоу Однажды в России, поцеловав его при всех

Ольга Бузова приняла участие в шоу "Однажды в России", где призналась комику Денису Дорохову в любви и поцеловала его. Юморист давно женат.

Ольга Бузова призналась в любви юмористу Денису Дорохову и почти поцеловала его.

Артистка стала участницей юмористического шоу «Однажды в России», о чем сообщает "StarHit".

Знаменитость призналась, что любит дарить людям праздник и отличное настроение. В одном из номеров передачи Бузовой предстояло завлечь Дорохова в свои сети.

Признаваясь комику в чувствах, Ольга настолько близко приблизила лицо к мужчине, что их губы почти соприкоснулись.

Дорохов не сдержался и в шутку 2 раза поцеловал артистку.