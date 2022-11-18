Бузова призналась в любви женатому юмористу Дорохову в эфире шоу Однажды в России, поцеловав его при всех
2022-11-18 17:15
Ольга Бузова приняла участие в шоу "Однажды в России", где призналась комику Денису Дорохову в любви и поцеловала его. Юморист давно женат.
Ольга Бузова призналась в любви юмористу Денису Дорохову и почти поцеловала его.
Артистка стала участницей юмористического шоу «Однажды в России», о чем сообщает "StarHit".
Знаменитость призналась, что любит дарить людям праздник и отличное настроение. В одном из номеров передачи Бузовой предстояло завлечь Дорохова в свои сети.
Признаваясь комику в чувствах, Ольга настолько близко приблизила лицо к мужчине, что их губы почти соприкоснулись.
Дорохов не сдержался и в шутку 2 раза поцеловал артистку.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Лукашенко поддержал уход McDonald’s из Беларуси
Путин обсудил по телефону торгово-экономическое сотрудничество с эмиром Катара
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США
Бузова призналась в любви женатому юмористу Дорохову в эфире шоу Однажды в России, поцеловав его при всех
Американский ведущий призвал НАТО к войне с Украиной