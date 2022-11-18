Путин обсудил по телефону торгово-экономическое сотрудничество с эмиром Катара

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Катара, обсудив торгово-экономическое сотрудничество и совместные инвестпроекты.

18 ноября пресс-служба президента Российской Федерации на официальном веб-сайте сообщила о состоявшемся телефонном разговоре между Владимиром Путиным и эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.

В ходе разговора Путин и Аль Тани обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности, реализацию совместных проектов в инвестиционной и инфраструктурной областях.

Также президент России Владимир Путин поздравил Тамима Бен Хамада Аль Тани с грядущим чемпионатом мира по футболу в Катаре, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря, и пожелал успешного выступления катарской национальной сборной.