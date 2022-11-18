Распутина утверждает,что в ее образах на сцене нет открытой сексуальности, а журналисты опошлили ее
2022-11-18 17:23
Певица Маша Распутина обвинила журналистов в том, что журналисты опошлили ее, а в ее образах никогда не было открытой сексуальности.
Маша Распутина призналась, что одевается по своему вкусу. Она считает, что никогда не выглядела вульгарно и пошло на сцене.
В эфире Ютуб-шоу стилиста Джемала Махмудова Распутина заявила, что секс-символом ее сделали "бумагомараки".
Певица считает себя "серьезной" исполнительницей, способной спеть "и драму, и гениальные произведения, и озорные песни".
Интересно, что своему обслуживающему персоналу Распутина запрещает ходить по дому в юбках, где она живет с мужем Виктором Захаровым.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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