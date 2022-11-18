Распутина утверждает,что в ее образах на сцене нет открытой сексуальности, а журналисты опошлили ее

Певица Маша Распутина обвинила журналистов в том, что журналисты опошлили ее, а в ее образах никогда не было открытой сексуальности.

Маша Распутина призналась, что одевается по своему вкусу. Она считает, что никогда не выглядела вульгарно и пошло на сцене.

В эфире Ютуб-шоу стилиста Джемала Махмудова Распутина заявила, что секс-символом ее сделали "бумагомараки".

Певица считает себя "серьезной" исполнительницей, способной спеть "и драму, и гениальные произведения, и озорные песни".

Интересно, что своему обслуживающему персоналу Распутина запрещает ходить по дому в юбках, где она живет с мужем Виктором Захаровым.