Щербаков назвал провальный фильм Рязанова

Актер Борис Щербаков сообщил, с каким фильмом у именитого режиссера Эльдара Рязанова произошел прокол.

Борис Щербаков рассказал, что Эльдар Рязанов старался снимать фильмы о насущном.

Актер отметил, что не всегда у него получалось снять успешные проекты.

Фильм "Привет, дуралеи!" Щербаков считает менее удачным, чем другие картины режиссера.