Щербаков назвал провальный фильм Рязанова
2022-11-18 17:43
Актер Борис Щербаков сообщил, с каким фильмом у именитого режиссера Эльдара Рязанова произошел прокол.
Борис Щербаков рассказал, что Эльдар Рязанов старался снимать фильмы о насущном.
Актер отметил, что не всегда у него получалось снять успешные проекты.
Фильм "Привет, дуралеи!" Щербаков считает менее удачным, чем другие картины режиссера.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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