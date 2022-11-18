Диетолог Ирина Семакова пояснила: мед полезен при похудении, но во всем нужна мера
Мед - натуральный продукт, вкусный и полезный, лакомство, которое могут позволить себе дамы на диете, если уж очень хочется сладенького.
Мед укрепляет иммунитет, повышает естественную защиту организма. В нем много минералов и витаминов. Продукт очень сладкий - любимый десерт многих сладкоежек.
При этом калорий в нем меньше, чем в сахаре.
Полезным для худеющих будет только натуральный мед. Но любые медовые диеты - это ошибочный подход, и к стройности фигуры они не приведут.
Ирина Семакова:
«Чтобы оставить в своей жизни хоть немного счастья, нужно в рацион добавить мед, но главное – не переборщить. Несмотря на сладость этого продукта, он помогает выводить шлаки из организма и облегчает пищеварительный процесс»
Лакомиться сладостью можно в любое время суток, но важно при этом соблюдать меру: в сутки разрешается съедать не более 100 г.
Превышение рекомендуемых норм может не только плохо сказаться на фигуре, но и привести к другим нежелательным реакциям: экземам, мигреням, отекам.
Половина чайной ложки два раза в день - именно такую дозу врач-диетолог Маргарита Королева считает полезной.
Этого количества вполне достаточно, чтобы не навредить организму и насытить его полезными веществами.
Опубликовано: Храмова Оксана
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