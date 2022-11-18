Вячеслав Гладков сообщил о гибели пожилого мужчина в деревне Устинки Белгородской области России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что солдаты вооружённых сил Украины произвели артиллерийский обстрел деревни Устинки в Белгородском районе, что стало причиной гибели пожилого россиянина.

Гладков подчёркивает, что обстрел ВСУ также привёл к повреждению четырёх частных домовладений, которые уже обследуют сотрудники сотрудники правоохранительных органов.