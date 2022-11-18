Гладков: мужчина умер от обстрела ВСУ в селе Устинки в Белгородской области
2022-11-18 17:57
Вячеслав Гладков сообщил о гибели пожилого мужчина в деревне Устинки Белгородской области России.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что солдаты вооружённых сил Украины произвели артиллерийский обстрел деревни Устинки в Белгородском районе, что стало причиной гибели пожилого россиянина.
Гладков подчёркивает, что обстрел ВСУ также привёл к повреждению четырёх частных домовладений, которые уже обследуют сотрудники сотрудники правоохранительных органов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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