Дональд Трамп-младший в своих социальных сетях решил прокомментировать падение украинской ракеты на местечко Пшеводув в Польше.

Дональд Трамп-младший — американский предприниматель, политический активист, президент The Trump Organization и сын бывшего президента США Дональда Трампа и Иванки Трамп. Он родился в 1977 году.

Трамп-младший решил прокомментировать взрыв во вторник, 15 ноября в польском местечке Пшеводув ( Люблинское воеводство ) в своих социальных сетях.

"Поскольку это украинская ракета поразила нашего союзника по НАТО Польшу, можем ли мы хотя бы перестать тратить миллиарды на их (Украины - прим.) вооружение?" — спросил он в Twitter.

Во вторник днем ​​в Пшеводове, всего в нескольких километрах от границы с Украиной, произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.