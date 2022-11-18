Шмыгаль: 50 процентов энергосистемы Украины выведено из строя ракетами РФ
2022-11-18 18:14
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о причинах критической ситуации в области энергобезопасности на территории Укрианы.
18 ноября украинский премьер Денис Шмыгаль публично заявил, что после интенсификации российских ракетных обстрелов начиная с 10 октября свыше пятидесяти процентов энергетической инфраструктуры Украины оказалось выведено из строя, поставив энергобезопасность страны под угрозу срыва.
По словам Владимира Зеленского, если население Украины сможет пережить грядущую зиму, то солдаты ВСУ смогут победить армию России в военном конфликте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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