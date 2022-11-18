При обстреле ВСУ села Устинка Белгородского района погиб мужчина

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ села Устинка погиб 80-летний местный житель.

В пятницу вечером, 18 ноября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил об обстреле со стороны Украины села Устинка Яснозоренского сельского поселения.

Гладков заявил, что в результате обстрела бойцами Вооружённых сил Украины погиб восьмидесятилетний местный житель, который находился во дворе своего дома, когда прилетели первые снаряды.

Белгородский губернатор добавил, что украинские военные также повредили четыре частных домовладения, на месте работают аварийные службы.