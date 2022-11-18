Белая Берёзка в Брянской области обесточена в результате обстрела ВСУ

Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что украинские бойцы обстреляли посёлок Белая Берёзка Трубчевского района, повредив электроснабжение.

18 ноября губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз в своём личном Telegram-канале заявил, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли территорию посёлка Белая Берёзка Трубчевского района.

Богомаз уточнил, что в результате данного инцидента в настоящее время брянский посёлок полностью обесточен из-за повреждения объектов энергоснабжения, восстановление которых произойдёт после прекращения атаки со стороны Украины.