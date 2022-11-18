Белая Берёзка в Брянской области обесточена в результате обстрела ВСУ
2022-11-18 18:25
Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что украинские бойцы обстреляли посёлок Белая Берёзка Трубчевского района, повредив электроснабжение.
18 ноября губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз в своём личном Telegram-канале заявил, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли территорию посёлка Белая Берёзка Трубчевского района.
Богомаз уточнил, что в результате данного инцидента в настоящее время брянский посёлок полностью обесточен из-за повреждения объектов энергоснабжения, восстановление которых произойдёт после прекращения атаки со стороны Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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