Норкин обругал Милохина, Джигана, Самойлову за их переезд в Дубай

Известный ведущий Андрей Норкин подверг критике обосновавшихся в Дубае Даню Милохина, Джигана, Оксану Самойлову и призвал запретить им вести соцсети.

Ведущий ТВ Андрей Норкин нелестно высказался о знаменитостях, уехавших в Дубай ради лучшей жизни, в эфире свое программы «Место встречи».

Норкин убежден, что им нужно запретить вести страницы в соцсетях.

Ведущий возмущен многомиллионным гонорарам звезд, покинувших Россию.

На критику Норкина "нарвались" блогер Даня Милохин, рэпер Джиган и его супруга, модель Оксана Самойлова, а также исполнительница Нюша.