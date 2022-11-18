Норкин обругал Милохина, Джигана, Самойлову за их переезд в Дубай
2022-11-18 18:29
Известный ведущий Андрей Норкин подверг критике обосновавшихся в Дубае Даню Милохина, Джигана, Оксану Самойлову и призвал запретить им вести соцсети.
Ведущий ТВ Андрей Норкин нелестно высказался о знаменитостях, уехавших в Дубай ради лучшей жизни, в эфире свое программы «Место встречи».
Норкин убежден, что им нужно запретить вести страницы в соцсетях.
Ведущий возмущен многомиллионным гонорарам звезд, покинувших Россию.
На критику Норкина "нарвались" блогер Даня Милохин, рэпер Джиган и его супруга, модель Оксана Самойлова, а также исполнительница Нюша.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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