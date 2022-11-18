Экс-глава Минфина США Мнучин выступил против потолка цен на нефть из России
2022-11-18 18:32
Бывший американский министр финансов Стивен Мнучин раскритиковал предложение стран "Большой семёрки" ввести потолок цен на российскую нефть.
18 ноября возглавлявший при Дональде Трампе Министерство финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин публично заявил, что предложение лидеров государств Группы Семи об установлении потолка цен на импорт российской нефти является фактически неосуществимым и не должно вводиться в действие.
По мнению Мнучина, данная инициатива представителей "Большой семёрки" является самой "нелепой" идеей, о которой он слышал за свою жизнь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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