Беларусь и Куба подписали соглашение о взаимном признании дипломов ВУЗов
2022-11-18 18:38
Куба и Беларусь ратифицировали договор о взаимном признании документов, удостоверяющих наличие высшего образования у гражданина.
18 ноября глава белорусского Минобразования Андрей Иванец провёл рабочую встречу со своим кубинским коллегой Мириам Исабель Альпизар Сантаном в Минске, где политики подписали двустороннее соглашение, которым Куба и Беларусь взаимно признают дипломы о высшем образовании.
На текущий момент десять белорусских ВУЗов напрямую сотрудничают с высшими учебными заведениями на территории Кубы, что позволяет постоянно увеличивать качество образования в Беларуси.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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