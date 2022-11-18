Беларусь и Куба подписали соглашение о взаимном признании дипломов ВУЗов

Куба и Беларусь ратифицировали договор о взаимном признании документов, удостоверяющих наличие высшего образования у гражданина.

18 ноября глава белорусского Минобразования Андрей Иванец провёл рабочую встречу со своим кубинским коллегой Мириам Исабель Альпизар Сантаном в Минске, где политики подписали двустороннее соглашение, которым Куба и Беларусь взаимно признают дипломы о высшем образовании.

На текущий момент десять белорусских ВУЗов напрямую сотрудничают с высшими учебными заведениями на территории Кубы, что позволяет постоянно увеличивать качество образования в Беларуси.