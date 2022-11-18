Янковский рассказал о совместных съемках с Ивлеевой в рамках сериала Монастырь
2022-11-18 18:47
Филипп Янковский и Настя Ивлеева сыграли главных героев в сериале "Монастырь". Опытный актер поделился впечатлениями от съемок с начинающей актрисой.
Филипп Янковский сообщил, что Настя Ивлеева волновалась перед началом съемок, что понятно, ведь опыта актрисы у нее мало.
Янковский заявил, что Ивлеева украсила картину своим участием, отметил талант знаменитости.
Актер назвал Настю душой компании и человеком, который стремится развиваться и учиться новому.
Филипп отметил, что его молодая коллега привнесла в роль, которая ей очень подошла, свои краски, и получилось интереснее, чем было заявлено в сценарии.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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