Янковский рассказал о совместных съемках с Ивлеевой в рамках сериала Монастырь

Филипп Янковский и Настя Ивлеева сыграли главных героев в сериале "Монастырь". Опытный актер поделился впечатлениями от съемок с начинающей актрисой.

Филипп Янковский сообщил, что Настя Ивлеева волновалась перед началом съемок, что понятно, ведь опыта актрисы у нее мало.

Янковский заявил, что Ивлеева украсила картину своим участием, отметил талант знаменитости.

Актер назвал Настю душой компании и человеком, который стремится развиваться и учиться новому.

Филипп отметил, что его молодая коллега привнесла в роль, которая ей очень подошла, свои краски, и получилось интереснее, чем было заявлено в сценарии.