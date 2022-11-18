Красный Крест осудил армию Украины за привязывание людей к столбам в Херсоне
Международный комитет Красного Креста прокомментировал фотографии из Херсона с привязанными к столбам людьми.
Вечером пятницы пресс-служба Международного Комитета Красного Креста дала оценку фотоснимкам из Херсона, которые были сделаны после вывода российских военных из Херсона и свидетельствуют о том, что ВСУ привязывали мирных граждан к столбам на улицах города. По мнению администрации МККК, действия киевских военных неприемлемы и противоречат нормам международного права.
Примечательно, что ранее американская газета Associated Press обнародовала фото с привязанными людьми в Херсоне, сопроводив их подписью о том, что таким образом украинские войска борются с коллаборационистами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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