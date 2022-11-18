Пентагон: США считают неактуальным возобновление ядерной сделки с Ираном
2022-11-18 19:00
В Пентагоне сообщили, что Вашингтон более не заинтересован в восстановлении ядерной сделки с администрацией Тегерана.
Вечером пятницы американское оборонное ведомство "Пентагон" обнародовало пресс-релиз, в котором сообщило, что Соединённые Штаты на текущем этапе не видят смысла в переговорах с Ираном по возобновлению действия ядерной сделки, которая смогла бы сдержать разработку оружия массового поражения Тегераном.
В качестве причин, по которой США считают неактуальной ядерную сделку, в Пентагоне назвали иранские протесты и поставки беспилотников Ираном в Россию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Лукашенко поддержал уход McDonald’s из Беларуси
Премьер Украины Шмыгаль: почти половина энергосистемы Украины выведена из строя
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США
Гарибашвили: Грузия станет частью России в случае открытия второго фронта
Американский ведущий призвал НАТО к войне с Украиной