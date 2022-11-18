Пентагон: США считают неактуальным возобновление ядерной сделки с Ираном

В Пентагоне сообщили, что Вашингтон более не заинтересован в восстановлении ядерной сделки с администрацией Тегерана.

Вечером пятницы американское оборонное ведомство "Пентагон" обнародовало пресс-релиз, в котором сообщило, что Соединённые Штаты на текущем этапе не видят смысла в переговорах с Ираном по возобновлению действия ядерной сделки, которая смогла бы сдержать разработку оружия массового поражения Тегераном.

В качестве причин, по которой США считают неактуальной ядерную сделку, в Пентагоне назвали иранские протесты и поставки беспилотников Ираном в Россию.