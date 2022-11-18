Калининградскому бизнесмену, избившему Прилучного, вынесли приговор

Владимир Семенов, избивший известного актера Павла Прилучного, признан виновным и приговорен к исправительным работам сроком на 1, 5 лет.

Суд признал предпринимателя Владимира Семёнова из Калининграда виновным в избиении актера Павла Прилучного, о чем сообщил Телеграм-канал «112».

Бизнесмена приговорили к исправительным работам. Он осужден по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Судебная инстанция назначила Семёнову исправительные работы сроком на 1, 5 лет, 15% зарплаты в течение этого времени будет взыскиваться в доход государства.