Калининградскому бизнесмену, избившему Прилучного, вынесли приговор
2022-11-18 19:09
Владимир Семенов, избивший известного актера Павла Прилучного, признан виновным и приговорен к исправительным работам сроком на 1, 5 лет.
Суд признал предпринимателя Владимира Семёнова из Калининграда виновным в избиении актера Павла Прилучного, о чем сообщил Телеграм-канал «112».
Бизнесмена приговорили к исправительным работам. Он осужден по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Судебная инстанция назначила Семёнову исправительные работы сроком на 1, 5 лет, 15% зарплаты в течение этого времени будет взыскиваться в доход государства.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Лукашенко поддержал уход McDonald’s из Беларуси
Премьер Украины Шмыгаль: почти половина энергосистемы Украины выведена из строя
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США
Гарибашвили: Грузия станет частью России в случае открытия второго фронта
Американский ведущий призвал НАТО к войне с Украиной