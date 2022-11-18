Россия собирается оспорить в ВТО признание своей экономики нерыночной
2022-11-18 19:12
Замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев заявил, что Россия готова оспаривать в ВТО признание Соединенными Штатами ее экономики нерыночной.
Он пояснил, что сейчас идет обсуждение вопроса с американской стороной, но решение пока не принято.
Ильичев отметил, что оспорить данное положение в суде США не представляется возможным, поэтому Россия может начать процедуру напрямую в ВТО.
Ранее в Министерстве торговли США заявили, что больше не будут считать российскую экономику рыночной.
Опубликовано: Светлана Репина
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