Правительство Польши запретило делегации РФ посещать заседание СМИД ОБСЕ
2022-11-18 19:26
Польское правительство не разрешило российской делегации посетить заседание СМИД ОБСЕ, которое состоится в следующем месяце.
18 ноября пресс-служба польского правительства сообщила, что делегация российских политиков не будет допущена на территорию Польши для участия в заседании совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Данное мероприятие должно состояться в Польше в грядущем декабре.
По данным СМИ, днём ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также получил отказ на предоставление польской визы для участия в собрании представителей ОБСЕ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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