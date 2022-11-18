Правительство Польши запретило делегации РФ посещать заседание СМИД ОБСЕ

Польское правительство не разрешило российской делегации посетить заседание СМИД ОБСЕ, которое состоится в следующем месяце.

18 ноября пресс-служба польского правительства сообщила, что делегация российских политиков не будет допущена на территорию Польши для участия в заседании совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Данное мероприятие должно состояться в Польше в грядущем декабре.

По данным СМИ, днём ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также получил отказ на предоставление польской визы для участия в собрании представителей ОБСЕ.