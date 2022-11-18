Россия и Эстония согласовали квоты на ловлю рыб в приграничных озёрах

Правительства Эстонии и России смогли договориться об установлении квот на ловлю рыбы в озёрах на приграничных территориях.

Министерство окружающей среды Эстонии уведомляет, что 18 ноября эстонская и российская межведомственные комиссии по рыболовству совместно установили квоты на вылов рыбы в приграничных озёрах Тёплое, Псковское и Чудское. В ходе переговоров стороны приняли решение разрешить рыбакам в следующем году ловить больше щук, окуней и судаков в данных озёрах, однако уменьшили квоту на ловлю ряпушки.

Примечательно, что Эстония и Россия начали сотрудничество в сфере установления квот на рыболовство в приграничных водоёмах ещё в 1994 году, проводя подобные заседания два раза в год.