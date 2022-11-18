Супруга Ракова сообщила, что злоумышленники, взломавшие аккаунт актера, вымогают у людей деньги от его лица
2022-11-18 19:30
Жена известного актера Виктора Ракова Людмила сообщила журналистам, что преступники взломали аккаунт ее мужа и теперь вымогают у людей деньги от его лица.
Несколько дней назад в соцсети известного актера Виктора Ракова появилось сообщение "от артиста с призывом о помощи".
В посте говориться, что сын знаменитости попал под машину на пешеходном переходе, и нужны средства на восстановление наследника.
Жена Ракова Людмила назвала информацию ложью.
Женщина объяснила, что старый аккаунт Виктора, которым тот давно не пользуется, взломан. Кто это сделал, неизвестно.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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