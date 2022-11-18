Супруга Ракова сообщила, что злоумышленники, взломавшие аккаунт актера, вымогают у людей деньги от его лица

Жена известного актера Виктора Ракова Людмила сообщила журналистам, что преступники взломали аккаунт ее мужа и теперь вымогают у людей деньги от его лица.

Несколько дней назад в соцсети известного актера Виктора Ракова появилось сообщение "от артиста с призывом о помощи".

В посте говориться, что сын знаменитости попал под машину на пешеходном переходе, и нужны средства на восстановление наследника.

Жена Ракова Людмила назвала информацию ложью.

Женщина объяснила, что старый аккаунт Виктора, которым тот давно не пользуется, взломан. Кто это сделал, неизвестно.