Оппозиция Молдавии анонсировала новые протесты с участием Додона
2022-11-18 19:40
Молдавская оппозиционная партия "Шор" намеревается возобновить акции протеста уже на следующей неделе.
Вечером пятницы сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" провели новый несогласованный митинг в Кишинёве, пообещав, что на следующей неделе они намерены интенсифицировать протестное движение в стране, сделав митинги более массовыми и результативными в плане достижения требований их участников.
В тот же день из-под домашнего ареста был освобождён экс-президент Молдавии Игорь Додон, который публично пообещал, что примет участие в новых митингах, целью которых является отставка действующей главы государства Майи Санду.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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