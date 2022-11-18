Оппозиция Молдавии анонсировала новые протесты с участием Додона

Молдавская оппозиционная партия "Шор" намеревается возобновить акции протеста уже на следующей неделе.

Вечером пятницы сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" провели новый несогласованный митинг в Кишинёве, пообещав, что на следующей неделе они намерены интенсифицировать протестное движение в стране, сделав митинги более массовыми и результативными в плане достижения требований их участников.

В тот же день из-под домашнего ареста был освобождён экс-президент Молдавии Игорь Додон, который публично пообещал, что примет участие в новых митингах, целью которых является отставка действующей главы государства Майи Санду.