Зеленский назначил экс-посла в ФРГ Мельника заместителем главы МИД Украины
Бывший украинский посол в ФРГ Андрей Мельник назначен заместителем министра иностранных дел Украины.
18 ноября украинские СМИ сообщили о том, что Владимир Зеленский назначил Андрея Мельника заместителем главы Министерства иностранных дел Украины после того, как политик вернулся в Киев из Берлина.
Мельник известен мировой общественности своими громкими заявлениями, которые сыграли ключевую роль в его отставке с должности посла Украины в Германии. Так, ранее Андрей Мельник назвал немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" за нежелание поставлять оружие Киеву. Кроме того, Мельник публично поддерживал деятельность Степана Бандеры, называя его "героем Украины".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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