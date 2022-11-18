Зеленский назначил экс-посла в ФРГ Мельника заместителем главы МИД Украины

Бывший украинский посол в ФРГ Андрей Мельник назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

18 ноября украинские СМИ сообщили о том, что Владимир Зеленский назначил Андрея Мельника заместителем главы Министерства иностранных дел Украины после того, как политик вернулся в Киев из Берлина.

Мельник известен мировой общественности своими громкими заявлениями, которые сыграли ключевую роль в его отставке с должности посла Украины в Германии. Так, ранее Андрей Мельник назвал немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" за нежелание поставлять оружие Киеву. Кроме того, Мельник публично поддерживал деятельность Степана Бандеры, называя его "героем Украины".