Москалькова просит ОБСЕ и СЕ осудить ВСУ за расстрел пленных российских солдат

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова просит профильные западные организации публично осудить расстрел пленных российских военных украинской армией.

Вечером пятницы уполномоченная по правам человека в РФ Валентина Москалькова сообщила, что адресовала генеральному секретарю Совета Европы и администрации ОБСЕ письма с призывом осудить действия украинских военных, которые расстреляли свыше десяти российских солдат, которые сдались в плен.

18 ноября в сети распространилась видеозапись, на которой ВСУ расстреливают российских пленных военных, которые лежат на земле без оружия.