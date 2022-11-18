Белый дом: США не будут толкать Зеленского к мирным переговорам с Россией
2022-11-18 19:55
В Белом доме утверждают, что власти США не намерены подталкивать Киев к переговорам с Москвой.
В пятницу вечером в Белом доме состоялся очередной брифинг для представителей американской прессы, в рамках которого сотрудники ведомства заверили, что правительство Соединённых Штатов не намерено толкать Владимира Зеленского на скорейшее возобновление мирного переговорного процесса между российской и украинской делегациями.
По мнению работников Белого дома, именно Зеленский обязан самостоятельно выбрать момент, в который сочтёт приемлемым для Киева возобновление украинско-российских переговоров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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