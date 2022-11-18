Польша не пустит делегацию России на заседание Совета глав МИД ОБСЕ в Лодзе

Политическое руководство Польши не разрешит российской делегации принять участие в грядущем заседании Совета глав МИД ОБСЕ в польском Лодзе.

18 ноября французское информационное агентство «Франс-Пресс», ссылаясь на представителя Министерства иностранных дел Республики Польша Лукаша Ясину, сообщило о том, что польское правительство не намерено пускать делегацию России на заседание Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее, Ясина заявил, что визит главы министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в польский город Лодзь, где с 1 по 2 декабря пройдёт СМИД ОБСЕ, не ожидается.