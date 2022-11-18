Хаос в Португалии: Не работают школы и больницы

Хаос в больницах и закрытые школы – в Португалии забастовал госсектор. Протестующие требуют повышения зарплаты.

В акции протеста, участники которой требуют повышения заработной платы на несколько процентов, также принимают участие бригады городских очистных сооружений и сотрудники налоговых органов.

В пятницу работники государственного сектора бастуют по всей Португалии. В результате тысячи учеников не ходили в школу, а в приемных покоях многих медучреждений царит хаос.

Протест, который продлится до полуночи, привел к закрытию или параличу большинства учебных заведений Португалии.

По оценкам "левого" профсоюза Frente Comum, который является соорганизатором забастовки, к протесту присоединилось около 80% сотрудников португальских школ.

В связи с забастовкой с утра в португальских больницах видны большие очереди в приемные отделения. Наибольший хаос царит в главных медицинских учреждениях Лиссабона.