Рождественская ёлка Шольца будет горечь 4 часа в день для экономии энергии
2022-11-18 20:05
Новогодняя ель, которая будет передана Олафу Шольцу для её установки в Берлина в канун Рождества, будет освещаться лишь четыре часа в сутки.
18 ноября официальный представитель Кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что на следующей неделе канцлер Германии Олаф Шольц получит рождественскую ёлку, которую установят в центре Берлина для создания праздничной атмосферы в честь Рождества. Вместе с тем Хебештрайт отметил, что на ель также распространятся правила по экономии энергоресурсов в условиях кризиса.
По словам Штеффена Хебештрайта, рождественская ель Олафа Шольца будет сиять огнями четыре часа в день, с четырёх до восьми часов вечера по местному времени.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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