Рождественская ёлка Шольца будет горечь 4 часа в день для экономии энергии

Новогодняя ель, которая будет передана Олафу Шольцу для её установки в Берлина в канун Рождества, будет освещаться лишь четыре часа в сутки.

18 ноября официальный представитель Кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что на следующей неделе канцлер Германии Олаф Шольц получит рождественскую ёлку, которую установят в центре Берлина для создания праздничной атмосферы в честь Рождества. Вместе с тем Хебештрайт отметил, что на ель также распространятся правила по экономии энергоресурсов в условиях кризиса.

По словам Штеффена Хебештрайта, рождественская ель Олафа Шольца будет сиять огнями четыре часа в день, с четырёх до восьми часов вечера по местному времени.