Крупнейшие за 33 года военные учения PILUM 22 стартуют в Швейцарии 22 ноября
2022-11-18 20:09
В скором времени на территории Швейцарии начнутся масштабные военные учения, аналогов которым в стране не было свыше четверти века.
Вечером пятницы пресс-служба швейцарского правительства сообщила, что с 22 по 29 ноября на территории Швейцарии пройдут военные учения PILUM 22, участниками которых станут 5 тысяч военнослужащих, что делает данное мероприятие крупнейшим в стране за последние 33 года.
Известно, что проводимые учения PILUM 22 затронут такие швейцарские кантоны как Золотурн, Аргау, Люцерн, Берн и Цюрих. В рамках учений национальная армия страны проверит свою обороноспособность на высшем уровне впервые с 1989 года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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