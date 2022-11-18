Крупнейшие за 33 года военные учения PILUM 22 стартуют в Швейцарии 22 ноября

В скором времени на территории Швейцарии начнутся масштабные военные учения, аналогов которым в стране не было свыше четверти века.

Вечером пятницы пресс-служба швейцарского правительства сообщила, что с 22 по 29 ноября на территории Швейцарии пройдут военные учения PILUM 22, участниками которых станут 5 тысяч военнослужащих, что делает данное мероприятие крупнейшим в стране за последние 33 года.

Известно, что проводимые учения PILUM 22 затронут такие швейцарские кантоны как Золотурн, Аргау, Люцерн, Берн и Цюрих. В рамках учений национальная армия страны проверит свою обороноспособность на высшем уровне впервые с 1989 года.