Реакция сотрудников на ультиматум Маска: Офисы закрыты, Twitter может перестать работать

Сотни сотрудников Twitter отвергли ультиматум Илона Маска о его видении управления компанией и работе с большой интенсивностью. Офисы платформы были временно закрыты в четверг и должны открыться в понедельник, 21 ноября.

После того, как Илон Маск выдвинул ультиматум о том, что сотрудники Twitter должны пообещать работать на полную мощность или уволится, многие люди выбрали последнее, сообщило в четверг, 17 ноября агентство Reuters.

У сотрудников Twitter было два дня, чтобы принять решение. В онлайн-опросе сотрудников 42% из 180 опрошенных заявили, что намерены покинуть Twitter. Четверть заявили, что "не захотят" остаться, и только 7% заявили, что останутся в компании на условиях Маска.

Поскольку компания временно закрыла свои офисы для сотрудников, пользователи Twitter начали прощаться и размещать на сайте больше хэштегов, таких как #RIPTwitter и #TwitterDown.

В условиях кризиса Twitter популярность набрали платформы Mastodon и Myspace, пишет The Guardian на своем сайте.

По оценкам, сотни сотрудников решили покинуть Twitter. В состав выбывших входит много инженеров, ответственных за исправление ошибок и предотвращение сбоев в обслуживании.

Интернет-пользователи предположили, что сайт может выйти из строя через несколько часов или дней. По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, общедоступная версия Twitter может выйти из строя в ночь на субботу, 19 ноября.

На здании, где находится штаб-квартира Twitter, появились надписи, оскорбляющие Илона Маска, называя его, в том числе, никчёмным миллиардером.

До того, как Маск взял под свой контроль Twitter, в сервисе работало около 7,5 тысяч человек. Около половины из них были уволены в ноябре. На вопрос об опасениях, что Twitter может быть закрыт, Маск ответил: "Они остаются с лучшими, поэтому я не очень беспокоюсь".

Сам Маск остается активным в Twitter. В пятницу он опубликовал мемы, высмеивающие ожидаемый крах платформы.