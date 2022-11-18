Польша не впустила в страну российскую делегацию на саммит ОБСЕ в Варшаве
Российское представительство не будет допущено к участию в саммите ОБСЕ, который пройдет в Варшаве.
В столице Польши Варшаве должен пройти саммит стран ОБСЕ, в котором примут участие главы представительств организации из разных стран.
Российское представительство не было допущено к участию в саммите польской стороной. Об этом сообщает информационное агентство БелТА со ссылкой на РИА Новости.
"Ясина ответил утвердительно на вопрос Франс Пресс, отказывают ли Москве в доступе к декабрьскому заседанию ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что визит Министра иностранных дел России Лаврова в Польскую Лодзь не ожидается.
Опубликовано: Николай Скира
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