Австрия введет налог в 40% на сверхприбыль энергетических компаний

Глава Минфина Австрии Магнус Бруннер заявил, что в стране планируется ввести налог в 40% на сверхприбыль энергетических компаний.

По его словам, это чрезвычайная мера, необходимая в период энергетического кризиса.

Бруннер отметил, что средства, полученные от этого налога, направят на компенсацию расходов населения, связанных с ростом цен на энергоносители.

Он уточнил, что речь идет примерно о 2-4 млрд. евро, а налог будет действовать до конца следующего года.