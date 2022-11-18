Австрия введет налог в 40% на сверхприбыль энергетических компаний
2022-11-18 20:49
Глава Минфина Австрии Магнус Бруннер заявил, что в стране планируется ввести налог в 40% на сверхприбыль энергетических компаний.
По его словам, это чрезвычайная мера, необходимая в период энергетического кризиса.
Бруннер отметил, что средства, полученные от этого налога, направят на компенсацию расходов населения, связанных с ростом цен на энергоносители.
Он уточнил, что речь идет примерно о 2-4 млрд. евро, а налог будет действовать до конца следующего года.
Опубликовано: Светлана Репина
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