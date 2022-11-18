Бывшего посла в Берлине Мельника назначили замглавы МИД

Бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника назначили замглавы МИД Украины.

В пятницу днем по сообщениям ТАСС стало известно, что представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что кабинет министров Украины назначил бывшего посла в Германии Андрея Мельника, известного скандальными высказываниями и оскорблениями в адрес немецких политиков, заместителем министра иностранных дел.

По данным издания The New York Times, президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Мельника после реакции Берлина на заявления посла о Степане Бандере после почти восьми лет работы в Германии.