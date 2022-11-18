Минюст РФ внёс в реестр физлиц-иноагентов журналистку Шихман и рэпера Noize MC
Министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов журналистку Ирину Шихман, рэпера Ивана Алексеева и несколько других лиц.
18 ноября Министерство юстиции Российской Федерации в очередной раз расширило список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, включив в него ещё 7 человек.
В обновлённый реестр физлиц-иноагентов за осуществление политической деятельности попали журналистка Ирина Шихман, рэпер Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC, блогер Михаил Светов, а также Руслан Карпук, Вячеслав Мальцев, Андрей Заякин и Олимпиада Усанова.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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