Минюст РФ внёс в реестр физлиц-иноагентов журналистку Шихман и рэпера Noize MC

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов журналистку Ирину Шихман, рэпера Ивана Алексеева и несколько других лиц.

18 ноября Министерство юстиции Российской Федерации в очередной раз расширило список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, включив в него ещё 7 человек.

В обновлённый реестр физлиц-иноагентов за осуществление политической деятельности попали журналистка Ирина Шихман, рэпер Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC, блогер Михаил Светов, а также Руслан Карпук, Вячеслав Мальцев, Андрей Заякин и Олимпиада Усанова.