Протестующие в Иране подожгли дом основателя Исламской Республики аятоллы Хомейни

Протестующие в Иране в четверг подожгли семейный дом и музей основателя Исламской Республики аятоллы Рухоллы Хомейни. Официальные иранские СМИ опровергли эту информацию, но в пятницу ее подтвердили агентства AFP и Reuters.

Музей Хомейни, умершего в 1989 году, находится в городе Хомейн на западе страны в провинции Маркази. В четверг вечером, 17 ноября в социальных сетях появились видеоролики, на которых группа ликующих людей подожгла семейный дом набожного аятоллы.

По сообщению телеканала "Аль-Джазира", один из демонстрантов, собравшихся перед домом Хомейни, сказал, что "этот год будет годом крови". Он добавил, что нынешний религиозный и политический лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, преемник основателя Исламской Республики, будет свергну.

Полуофициальное информационное агентство Ирана Tasnim сообщило, что информация о поджоге является ложью, и дверь дома покойного инициатора Великой исламской революции открыта для публики.

По данным Times of Israel, во время демонстраций, которые сотрясают страну с сентября, изображения Хомейни ранее уже были публично уничтожены или сожжены, что нарушило главное табу в Исламской Республике.

Портал Times of Israel подчеркивает, что власти страны до сих пор боготворят Хомейни, а годовщины его смерти отмечают в Иране.

В четверг Тегеран обвинил Израиль и западные спецслужбы в попытке разжечь гражданскую войну в Иране, который с сентября сотрясают массовые протесты.