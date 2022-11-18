В Одессе начались протесты против отключений света
Люди в Одессе перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества.
18 ноября вечером Telegram-канал украинского издания "Страна" сообщает, что группа жителей Одессы перекрыла проезжую часть одной из городских улиц, протестуя против отключений электричества.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в результате ударов ВС России по объектам энергетической инфраструктуры Украины было поражено более 50% энергетической системы Украины, что привело к постоянным отключениям электроэнергии во многих регионах страны.
Опубликовано: Елена Калиновская
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