В Одессе начались протесты против отключений света

Люди в Одессе перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества.

18 ноября вечером Telegram-канал украинского издания "Страна" сообщает, что группа жителей Одессы перекрыла проезжую часть одной из городских улиц, протестуя против отключений электричества.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в результате ударов ВС России по объектам энергетической инфраструктуры Украины было поражено более 50% энергетической системы Украины, что привело к постоянным отключениям электроэнергии во многих регионах страны.