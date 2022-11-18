Польша опасается новой волны беженцев из Украины из-за проблем с электроэнергией

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что в Варшаве есть опасения по поводу новой волны украинских беженцев из-за проблем с электроэнергией.

По его словам, у Польши есть некоторая усталость от конфликта и связанных с ним проблем.

Андреев утверждает, что сейчас польские власти беспокоятся о том, что зимой будет новый наплыв беженцев из Украины, где есть проблемы не только с электроэнергией, но и с водой и отоплением.

Посол признал, что поляки благожелательно относятся к украинским беженцам и помогают им.