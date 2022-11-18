Польша опасается новой волны беженцев из Украины из-за проблем с электроэнергией
Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что в Варшаве есть опасения по поводу новой волны украинских беженцев из-за проблем с электроэнергией.
По его словам, у Польши есть некоторая усталость от конфликта и связанных с ним проблем.
Андреев утверждает, что сейчас польские власти беспокоятся о том, что зимой будет новый наплыв беженцев из Украины, где есть проблемы не только с электроэнергией, но и с водой и отоплением.
Посол признал, что поляки благожелательно относятся к украинским беженцам и помогают им.
Опубликовано: Светлана Репина
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